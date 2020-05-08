Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн

https://static.news.ru/photo/e8aba08e-90d8-11ea-b709-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ. Отмечается, что, по планам оппозиции, после смещения главы нынешнего режима Венесуэлу должен возглавить Хуан Гуайдо. Его коллега по парламенту страны Серхио Вергара и поставил подпись под контрактом с ЧВК. Сам Гуайдо подписал лишь договор об общем обслуживании SILVERCORP.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро, который является бывшим бойцом спецсил армии США, признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Николаса Мадуро. Гудро утверждает, что направил несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.