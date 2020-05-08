Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн

Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий руководитель ЧВК Джордан Гудро, который является бывшим бойцом спецсил армии США, признался, что 3 мая инициировал операцию по свержению Николаса Мадуро. Гудро утверждает, что направил несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили.
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