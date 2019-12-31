Глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знает о собственной вине. Так он прокомментировал информацию о просьбе политика об иммунитете.
По его словам, невиновный человек не боится предстать перед судом, передаёт РИА Новости.
Нетаньяху знает, что он виновен. Тот, кто знает, что невиновен, не боится предстать перед судом, — подчеркнул он.
Руководитель партии «Наш дом Израиль» в своём Twitter написал, что члены его организации выступят против предоставления премьеру иммунитета.
הדבר היחיד שעומד לנגד עיניו זה קואליצית חסינות. כל השאר בובה מייסס. אנחנו, "ישראל ביתנו", לא נהיה חלק מקואליצית החסינות. כולנו, פה אחד, נצביע נגד חסינות לנתניהו.
Как писал NEWS.ru, Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности. С таким заявлением он обратился к главе Кнессета. Политик выступил за несколько часов до завершения срока, отведённого законом на такую просьбу.