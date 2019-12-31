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Председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о действенности Тартуского мирного договора с Советской Россией, заключённого в 1920 году, и призвал «следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои собственные агрессивные геополитические планы».

Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией, — заявил он, выступая на эстонском телевидении. Ранее NEWS.ru писал, что Эстония намерена...