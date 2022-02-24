Ополченцы ЛНР освободили село Лопаскино на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики объявила, что начинает операцию по деоккупации земель, которые были заняты киевскими войсками.

Силами НМ ЛНР освобождён населённый пункт Лопаскино, — говорится в сообщении народной милиции в Telegram.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что задача сил ДНР — выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории. Как заявил ранее Басурин, бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Там добавили, что точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации. В Минобороны также передали данные разведки о том, что подразделения ВСУ массово покидают позиции, бросая вооружение.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.