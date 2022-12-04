ОПЕК+ может сократить добычу нефти после введения потолка цен для России

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Страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти после введения Западом ценового потолка для России, сообщил американский телеканал CNBC. Сегодня состоится встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России. Другая причина уменьшить добычу — снижение спроса на сырую нефть в Китае и усиление опасений по поводу рецессии.

Ходят слухи, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее трафик Китая по всей стране резко не снизился, — сообщил старший вице-президент по анализу в энергетическом консалтинге Rystad Клаудио Галимберти.

Накануне страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

В начале октября страны ОПЕК+ договорились уменьшить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи начнется в ноябре и продлится до конца 2023 года. После этого представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией.