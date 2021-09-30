Адвокат Гуревич рассказала, почему главред The Insider мог сбежать за рубеж

Сталина Гуревич, адвокат нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, заявила NEWS.ru, что главред издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов пересёк границу России в направлении Украины на следующую ночь после обыска, проведённого у него спецслужбами. По её мнению, журналист испугался той информации, которую нашли у него в компьютере.

С учётом того, что сбежал он на следующую ночь после обыска, для меня причина очевидна — он испугался той информации, которую найдут у него спецслужбы в компьютере, изъятом при обыске, — отметила Гуревич.

По словам адвоката, в компьютере были данные, очень опасные для Доброхотова, которые могли повлечь последствия, в том числе в виде государственной измены. Иначе у него не было причин покидать страну.

Когда вышла статья в The Insider и твит, который стал причиной возбуждения уголовного дела, это было до изменений, там не было предусмотрено лишение свободы. То есть даже если бы Доброхотов был осуждён по этой статье, ему ничего на территории России не грозило. Он также мог бы продолжать заниматься своей деструктивной деятельностью, — подчеркнула Гуревич.

Утром 28 июля к Доброхотову пришла московская полиция с обысками. Как тогда рассказала Гуревич, они были проведены в рамках уголовного дела о клевете. Оно было возбуждено из-за статьи The Insider, согласно которой дер Верфф по заказу Минобороны якобы публиковал ложные данные о сбитом на Украине самолёте Boeing и получал за это деньги. Юрист заявила тогда, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. В отношении главреда The Insider был подан гражданский иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов.

По версии следствия, в микроблоге Доброхотова в Twitter не позднее 12 ноября 2020 года «неустановленное лицо в неустановленном месте» опубликовало твит «с дезинформацией» о гибели малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году.

Доброхотов впоследствии проходил в качестве свидетеля по уголовному делу о клевете на нидерландского журналиста.

Ранее стало известно, что Доброхотова объявили в розыск. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы в августе 2021 года. В ФСБ сообщили, что он отправился на территорию Украины. Утром 30 сентября к родителям и жене журналиста пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Супругу затем забрали в следственное управление ФСБ.

Редакция The Insider находится в Риге (Латвия). Издание занимается журналистскими расследованиями, политической аналитикой и фактчекингом. Материалы посвящены, как правило, политическим событиям России и Восточной Европы.