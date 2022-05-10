ООН: Россия является ключевым игроком по Сирии Зампред генсекретаря ООН Хак заявил, что Россия является ключевым игроком по вопросу Сирии

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото MOD Russia/via Global Look Press

В Организации Объединённых Наций считают, что Россия является ключевой фигурой по вопросу Сирии, заявил 10 мая заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, передаёт ТАСС. Он озвучил такое мнение, комментируя решение Евросоюза отказать в приглашении РФ на донорскую конференцию по сирийскому вопросу в Брюсселе.

Брюссельская конференция — это важное ежегодное мероприятие <...>. ЕС принял решение не приглашать Россию, [лучше] поинтересоваться у них о причинах решения. С нашей точки зрения, Россия — член ООН, постоянный член Совета Безопасности и ключевой собеседник, — заявил Хак.

Он подчеркнул, что в этом году ООН не является соорганизатором проведения конференции.

В Брюсселе 9–10 мая с участием ООН проходит шестая конференция «Поддержка будущего Сирии и региона». Форум был организован Европейским союзом из-за продолжающегося ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии. Из-за начала спецоперации России на Украине в марте в стране цены на продовольствие подскочили на 24% по сравнению с февралём. За последние два года случился восьмикратный рост цен. На текущий момент они достигли самого высокого уровня с 2013 года. В стране также наблюдается серьёзный топливный кризис.