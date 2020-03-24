https://static.news.ru/photo/66a5ab9a-6def-11ea-a56a-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Проблема пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 требует беспрецедентных мер. Мировое сообщество должно создать план «военного времени», заявил в своём письме лидерам «Большой двадцатки» генсек ООН Антониу Гутерриш.

У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса. Это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми, — цитирует документ РИА Новости.

Дипломат также призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире. Это необходимо, чтобы объединить усилия для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил он. Политик подчеркнул, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумие войны».

Генсек ООН напомнил, что «вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гутерриш.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сирийские курды первыми поддержали предложение ООН прекратить войны и сплотиться ради борьбы с коронавирусом. Командование «Сил демократической Сирии» (СДС) согласилось на прекращение огня.