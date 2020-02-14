https://static.news.ru/photo/e2ea52b2-4fd8-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Египет предложил ООН реформировать Совет безопасности таким образом, чтобы в нём на постоянной основе присутствовали два представителя Африки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление египетского МИД. Предложение Каира озвучил постпред страны при международной организации Мухаммад Идрис на открытии переговоров о реформировании и расширении Совбеза ООН. Он уточнил, что инициатива предполагает наделение представителей Африки полными правами, в том числе и правом вето. Консолидированную позицию стран континента по этому поводу удалось выработать на 33-м саммите Африканского союза, который прошёл ранее в феврале в Эфиопии под председательством Египта.

Правом вето в Совбезе ООН в настоящий момент обладают лишь пять постоянных членов — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. С 90-х годов XX века в ООН идут дискуссии о необходимости реформирования Совета безопасности.

Ранее в феврале внести изменения в устав ООН призвала депутат государственной думы РФ Наталья Поклонская. Как передавал NEWS.ru, российский парламентарий предложила международной организации составить перечень исторических личностей, оправдание которых не допустимо ни при каких условиях.