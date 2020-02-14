Египет предложил ООН реформировать Совет безопасности таким образом, чтобы в нём на постоянной основе присутствовали два представителя Африки.
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Правом вето в Совбезе ООН в настоящий момент обладают лишь пять постоянных членов — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. С 90-х годов XX века в ООН идут дискуссии о необходимости реформирования Совета безопасности.
Ранее в феврале внести изменения в устав ООН призвала депутат государственной думы РФ Наталья Поклонская. Как передавал NEWS.ru, российский парламентарий предложила международной организации составить перечень исторических личностей, оправдание которых не допустимо ни при каких условиях.
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