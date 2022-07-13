ООН поддержит Москву, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну Гутерриш: ООН поддержит Москву, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что его организация поможет реализовать договоренности по зерновому вопросу, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле 13 июля. По его словам, действовать ООН будет совместно с Москвой, Киевом и Анкарой, сообщает РИА Новости.

Мы будем вместе с Российской Федерацией, Украиной и Турцией делать так, чтобы следующие шаги по координации, контролю и имплементации [договоренности] были осуществлены совместно и эффективно. ООН полностью вовлечена в эти общие усилия, — подчеркнул Гутерриш.

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш назвал критически важным шагом вперед переговоры по «зерновому вопросу», прошедшие в Стамбуле между представителями России, Турции, Украины и ООН. В организации надеются, что стороны придут к официальной договоренности по экспорту зерна уже на следующей неделе, добавил он.