ООН: пандемия COVID-19 вызвала нарушения прав человека

https://static.news.ru/photo/58d9e63c-74ee-11eb-9e32-96000091f725_660.jpg Фото: UN Geneva/flickr.com

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вызвала рост количества нарушений в области прав человека в мире, считает генсек ООН Антонио Гутерриш во время выступления 22 февраля 2021 года на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. Он добавил, что увольнения, рост задолженностей, быстрое падение доходов в прямом смысле слова круто изменили судьбу сотен миллионов семей.

Последствия распространения заболевания сильнее всего бьют по женщинам, меньшинствам, инвалидам, пожилым людям, беженцам, мигрантам и коренным народам, считает Гутерриш. С трудностями сталкиваются и подростки, лишившиеся возможности посещать школу и имеющие ограниченный доступ к техническим средствам. По его словам, на планете идёт рост крайней нищеты, пишет РИА Новости.

Вирус также поразил политические и гражданские права и ещё сильнее сузил общественное пространство. Под предлогом пандемии руководство ряда государств применяет силу в сфере безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций, — отметил генсек ООН.

Дипломат добавил, что правозащитников, журналистов, адвокатов, политических активистов и даже медиков задерживают стражи порядка, преследуют в судебном порядке.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб собирается просить Совет ООН по правам человека повлиять на Россию из-за «систематических нарушений прав человека» в стране. Такие же требования будут внесены по Белоруссии, Мьянме и Китаю. О жёстких мерах против митингующих в США и Испании Рааб предпочёл не вспоминать. В ставших известными фрагментах его речи нет ни слова об этом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гутерриш, выступая 22 февраля на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, предупредил об опасности массового сбора цифровых данных, который вызвала пандемия коронавируса. Он добавил, что эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определённые поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и совершенно новых отраслей предпринимательства, которые способствуют усилению неравенства.