В ООН испугались массового сбора цифровых данных

https://static.news.ru/photo/137796e2-74ef-11eb-87a1-96000091f725_660.jpg Антониу Гуттериш Фото: Marc Mueller/MSC/Global Look Press

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, выступая 22 февраля на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, предупредил об опасности массового сбора цифровых данных, который вызвала пандемия коронавируса.

Информационное освещение пандемии коронавируса вызывает озабоченность в том, что касается всё более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации. Но у нас нет реального доступа к этому массиву. Мы не знаем, как эта информация собрана, кем она собрана и для каких целей, — цитирует РИА Новости Гутерриша.

Он добавил, что эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определённые поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и совершенно новых отраслей предпринимательства, которые способствуют усилению неравенства.

Данные о нас используются также для формирования нашего сознания и манипулирования восприятием. Это происходит совершенно незаметно для нас самих. Правительства могут использовать эти данные для контроля над поведением своих собственных граждан, нарушая права человека отдельных лиц или целых групп, — подчеркнул генсек ООН.

Ранее генеральный директор компании Zecurion, занимающейся защитой персональных данных, Алексей Раевский заявил, что есть возможность помочь россиянам, чьи телефоны попали в базу мошенников. По его словам, надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить, пояснил эксперт. Он добавил, что главное — никогда не называть по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты или пароль для подтверждения операций из СМС-сообщений, писал NEWS.ru.