Назван способ уменьшить число звонков от мошенников

https://static.news.ru/photo/08ba0db2-f249-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор компании Zecurion, занимающейся защитой персональных данных, Алексей Раевский заявил, что есть возможность помочь россиянам, чьи телефоны попали в базу мошенников. По его словам, обезопасить себя от попадания номера телефона к злоумышленникам нельзя, однако можно использовать против них психологию.

Мошенники, как правило, звонят только доверчивым людям, отметил Раевский в интервью радио Sputnik.

Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить, — пояснил эксперт.

Он добавил, что главное никогда не называть по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты или пароль для подтверждения операций из SMS-сообщений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значит, если кто-то звонит на телефон и молчит в трубку. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова заявила, что целью такого звонка является проверка контактности абонента. По её словам, звук голоса становится для робота подтверждением активности владельца номера. Если человек ответит на такой звонок, буквально в ту же секунду начнёт воспроизводиться рекламное сообщение.