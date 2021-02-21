Британцы потребуют от ООН наказать Россию за «нарушения прав человека»

https://static.news.ru/photo/8e704454-df16-11e9-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб собирается просить Совет ООН по правам человека повлиять на Россию из-за «систематических нарушений прав человека» в стране. Такие же требования будут внесены по Белоруссии, Мьянме и Китаю.

Как пишет РИА Новости, о жёстких мерах против митингующих в США и Испании Рааб предпочёл не вспоминать. В ставших известными фрагментах его речи нет ни слова об этом.

В понедельник министр выступит на Совете и планирует поговорить об Алексее Навальном и применении силы по отношению к участникам несогласованных акций. Он будет обвинять РФ в невыполнении международных обязательств, анонсировало агентство слова Рааба.

Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать, — сказано в его речи.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка $235 тысяч) на проект поддержки «крымских» административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.