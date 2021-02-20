Великобритания выделила деньги на поддержку «крымских» структур Украины

https://static.news.ru/photo/f46aad5c-739a-11eb-8d8f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/khoda.gov.ua

Посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка $235 тысяч) на проект поддержки «крымских» административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины.

Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что об этом диппредставительство Великобритании объявило в год седьмой годовщины «незаконной аннексии» Крыма. Финансирование должно способствовать облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. В частности, благодаря ему нуждающиеся смогут посещать «местные госпитали» и получать украинские паспорта.

Ранее сообщалось, что британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). Средства предназначены для программы «Открытое будущее», которая запущена 1 января и будет длиться до 15 марта.

В её рамках будет вестись работа по фиксации в указанных регионах «нарушений прав человека» со стороны РФ и освещению таких случаев, оказанию помощи «жертвам». Показателем успеха миссии должна стать информационная работа с местными некоммерческими организациями, стимулирование правозащитной и политической активности. При этом особый акцент делается на крымских татар, писал NEWS.ru.