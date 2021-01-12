Британия выделит средства на «возвращение» Крыма в состав Украины

Британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины.
На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). Средства предназначены для программы «Открытое будущее», которая запущена 1 января и будет длиться до 15 марта.
В её рамках будет вестись работа по фиксации в указанных регионах «нарушений прав человека» со стороны РФ и освещению таких случаев, оказанию помощи «жертвам». Показателем успеха миссии должна стать информационная работа с местными некоммерческими организациями, стимулирование правозащитной и политической активности. При этом особый акцент делается на крымских татарах.
Работа в рамках программы будет проводиться через общественные организации при поддержке госорганов Украины,
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил россиян на саммит «Крымской платформы». Министр подчеркнул, что разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории.
Как писал NEWS.ru, российские политики назвали заведомо бесперспективными любые форматы, связанные с попыткой Киева вернуть Крым. Они предложили украинским властям, вместо подобных «бредовых проектов», обсудить с восстановление отношений с РФ.