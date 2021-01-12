Британия выделит средства на «возвращение» Крыма в состав Украины

https://static.news.ru/photo/8d653710-54e3-11eb-811c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины.

На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). Средства предназначены для программы «Открытое будущее», которая запущена 1 января и будет длиться до 15 марта.

В её рамках будет вестись работа по фиксации в указанных регионах «нарушений прав человека» со стороны РФ и освещению таких случаев, оказанию помощи «жертвам». Показателем успеха миссии должна стать информационная работа с местными некоммерческими организациями, стимулирование правозащитной и политической активности. При этом особый акцент делается на крымских татарах.

Работа в рамках программы будет проводиться через общественные организации при поддержке госорганов Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил россиян на саммит «Крымской платформы». Министр подчеркнул, что разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории.

Как писал NEWS.ru, российские политики назвали заведомо бесперспективными любые форматы, связанные с попыткой Киева вернуть Крым. Они предложили украинским властям, вместо подобных «бредовых проектов», обсудить с восстановление отношений с РФ.