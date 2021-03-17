ООН негативно оценила решение Британии нарастить ядерный потенциал

https://static.news.ru/photo/49588566-870a-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

ООН выражает обеспокоенность решением Великобритании увеличить ядерный арсенал страны. Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, это может нанести вред глобальной стабильности.

Накануне была опубликована оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании. В ней правительство страны объявило, в частности, о серьёзном увеличении расходов на ВПК и о планах довести число ядерных боеголовок до 260. При этом в 2010-е годы Лондон намеревался снизить количество ядерных боезарядов с 225 до 180 и менее.

Как отметил Дюжаррик, намерение Лондона нарастить ядерный потенциал противоречит обязательствам страны в рамах статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия и способно оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность, а также негативно повлиять на усилия по уничтожению в мире ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению представителя генсека ООН, лучший способ укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность — инвестировать средства в разоружение и контроль над вооружениями.

При этом Дюжаррик отметил, что ООН приветствует приверженность Лондона миру без ядерного оружия и Договору о его нераспространении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил решение Великобритании увеличить ядерный потенциал. По его мнению, решение властей Лондона более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок вредит глобальной стабильности. Об этом писал NEWS.ru.