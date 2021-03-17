ООН негативно оценила решение Британии нарастить ядерный потенциал

ООН выражает обеспокоенность решением Великобритании увеличить ядерный арсенал страны. Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, это может нанести вред глобальной стабильности.
Накануне была опубликована оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании. В ней правительство страны объявило, в частности, о серьёзном увеличении расходов на ВПК и о планах довести число ядерных боеголовок до 260. При этом в 2010-е годы Лондон намеревался снизить количество ядерных боезарядов с 225 до 180 и менее.
Как отметил Дюжаррик, намерение Лондона нарастить ядерный потенциал противоречит обязательствам страны в рамах статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия и способно оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность, а также негативно повлиять на усилия по уничтожению в мире ядерного оружия. Об этом
По мнению представителя генсека ООН, лучший способ укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность — инвестировать средства в разоружение и контроль над вооружениями.
При этом Дюжаррик отметил, что ООН приветствует приверженность Лондона миру без ядерного оружия и Договору о его нераспространении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил решение Великобритании увеличить ядерный потенциал. По его мнению, решение властей Лондона более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок вредит глобальной стабильности. Об этом писал NEWS.ru.