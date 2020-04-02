ООН может вновь столкнуться с кризисом наличности

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Организация Объединённых Наций (ООН) вновь испытывает серьёзные финансовые трудности из-за снижения уплаты взносов государствами-членами. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек Антониу Гутерриш разослал всем членам организации письмо. В нём он сообщил, что ООН имеет задолженность в $711 млн за 2019 год. Это на 34% больше, чем в 2018 году. Такой показатель является самым высоким за последние 10 лет. Ситуация усугубляется резким снижением уплаты взносов.

Мы рискуем столкнуться с дефицитом наличности даже раньше, чем в предыдущие годы, если мы не замедлим наши расходы, —заявил Гутерриш.

Генсек даже постановил приостановить приём на работу и сократить расходы, не связанные с персоналом, чтобы обеспечить своевременные выплаты сотрудникам, сообщает РИА Новости.

В ООН заявляли о кризисе наличности осенью 2019 года. По данным на 9 октября 2019 год взносы в бюджет ООН не заплатили 50 государств-членов, включая США.

NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам.