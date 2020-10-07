Онищенко: Трампа вылечили ещё не разрешённым «коктейлем» из лекарств

https://static.news.ru/photo/9b243564-08a7-11eb-8654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал не имеющими оснований слухи о том, что президент США Дональд Трамп не болел коронавирусом.

По словам российского парламентария, опасность COVID-19 кроется в том, что от инфекции не защитят бронированные автомобили и другие привычные для глав государств меры. Онищенко отметил, что считает виновной в заражении политика его службу безопасности, которая должна была проверять всех, с кем общается Трамп.

Он болел, его вылечили, пока еще не разрешённым, но эффективным коктейлем. Ему фактически влили пассивный иммунитет из искусственных антител, — цитирует бывшего главного санитарного врача «ПолитЭксперт».

Онищенко заключил, что Трамп фактически стал испытуемым в исследовании экспериментального препарата, но это позволило быстро и эффективно вылечить президента. В ином случае всё могло «закончиться куда печальнее», добавил депутат.

Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона 5 октября, писал NEWS.ru. Хозяин Белого дома провёл в больнице три дня, лечась от коронавирусной инфекции.