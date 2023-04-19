«Они беззащитны»: назван лучший способ борьбы со снайперскими группами ВСУ Военный эксперт Суконкин: снайперы ВСУ беззащитны перед российским танком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Танк является лучшим средством борьбы со снайперскими группами ВСУ в условиях городских боев, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт подчеркнул, что это хорошо защищенное самоходное орудие, перед которым украинские снайперы абсолютно беззащитны. Главной же частью в танке является орудие, которое определяет всю боевую мощь машины в целом.

В городских боях танк — лучшее средство борьбы против любого противника в любом военном конфликте. Осколочно-фугасный снаряд складывает целые этажи. Это хорошо защищенное самоходное штурмовое орудие. Снайперы беззащитны перед танком, — сказал Суконкин.

Суконкин также привел цитату писателя Андрея Загорцева о том, что «лучшей снайперской винтовкой» является танк Т-72. Эксперт подчеркнул, что никакой снайпер не сможет ничего противопоставить такой боевой машине.

Ранее Суконкин заявил, что командование украинской армии не заслуживает уважения даже на самой Украине из-за постоянных переносов пресловутого контрнаступления. По его мнению, ВСУ могут начать его в любой момент. Газета The Washington Post писала, что Киев отложил весеннее контрнаступление из-за неподходящей погоды, медленных поставок оружия, нехватки боеприпасов, а также утечек секретных документов Пентагона.