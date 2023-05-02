Onet: найденная в Польше ракета могла быть сброшена с российского самолета

Фото: Yang Lei/Xinhua/Global Look Press

Польский портал Onet со ссылкой на источники сообщает, что найденная в Быдгоще ракета могла быть запущена российским военным самолетом с территории Белоруссии. По информации портала, польские военные отслеживали полет российской ракеты примерно в то же время, когда ее обломки и были найдены в Быдгоще, однако в какой-то момент они потеряли снаряд из виду. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В лесу под Быдгощем, вероятнее всего, была найдена российская ракета, которая была запущена с их самолета с территории Белоруссии. У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о ситуации, которая произошла несколько месяцев назад. Наш Центр воздушных операций тогда следил за полетом ракеты, но в определенный момент потерял ее, — заявил высокопоставленный польский военный.

По словам собеседника портала, обломки ракеты могли быть найдены спустя несколько месяцев после запуска снаряда. Он подчеркнул, что дело может обернуться серьезными международными последствиями для запустившей ракету стороны.

Об обнаружении обломков ракеты в Быдгоще 27 апреля сообщило Минобороны Польши. Как уточнил генпрокурор страны Збигнев Зебро, речь идет о воздушном объекте. По его словам, военный отдел окружной прокуратуры начал проводить расследование по факту находки. По данным СМИ, неопознанным объектом является ракета класса «воздух — земля», на ней есть надписи на русском языке. Также сообщалось, что на месте обнаружения снаряда образовалась большая воронка в земле.