«Он с них шкуру спустит»: Комаровский объяснил веру Лукашенко во врачей

https://static.news.ru/photo/0681c948-7857-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧС. По его словам, решение главы государства обойтись без строгих мер в борьбе с COVID-19 не было единоличным, он поверил заверениям специалистов.

Рядом с ним были врачи, эпидемиологи, академия наук. И они знали, когда ему давали эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так, — заявил Комаровский в эфире шоу Big Money на YouTube.

Он добавил, что Лукашенко «взял на себя политическую ответственность за народ». При этом в мире, считает врач, внимательно следят за ситуацией в Белоруссии и некоторые «мечтают, чтобы там приключилась катастрофа». Никто из мировых лидеров не хочет, чтобы после завершения пандемии им ставили в пример Лукашенко, уверен Комаровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии ужесточены требования к гражданам по соблюдению режима самоизоляции. Так, граждан, прибывших из других стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и не соблюдающих карантин, будут принудительно госпитализировать. Соответствующее постановление совместно приняли Минздрав, МВД и Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии.