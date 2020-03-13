https://static.news.ru/photo/1e5f69fc-6543-11ea-8764-fa163e074e61_660.jpg Оман Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Султанат Оман с 15 марта приостанавливает выдачу туристических виз для граждан всех стран на 30 дней во избежание распространения коронавируса.

Кроме визового ограничения запрещены заходы круизных лайнеров в порты султаната, прекращены спортивные, массовые и внеклассные мероприятия, запрещено курение кальянов во всех общественных заведениях и ограничен выезд за границу граждан Омана и иностранцев, проживающих в стране.

Также власти решили, что посещать судебные заседания смогут только участники процессов. Рекомендовано принимать меры предосторожности во время религиозных обрядов, семейных и общественных мероприятий и воздерживаться от посещения кинотеатров, говорится в сообщении на сайте российского представительства Министерства туризма султаната Оман.

По данным на 12 марта, в Омане с начала распространения инфекции всего выявлены 19 инфицированных. Всем пациентам была оказана медицинская помощь с госпитализацией.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.