«Окончательный удар по Макрону»: Новая Каледония восстала против Франции

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Эммануэль Макрон

Крохотный архипелаг в южной части Тихого океана оказался в центре мировой политики. С начала недели в Новой Каледонии продолжаются протесты, устроенные сторонниками отделения этой заморской территории от Франции. Власти уже называют их «восстанием», в организации которого Париж обвинил Баку. Западная пресса намекает еще и на «руку Москвы». Чем недовольны коренные каледонцы, кто стоит за беспорядками на самом деле, станут ли нынешние события серьезным ударом по Франции и её президенту Эммануэлю Макрону — в материале NEWS.ru.

Почему Франция обвиняет в Азербайджан и Россию в организации протестов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выступил с утверждением, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане), якобы поддерживая политические движения, выступающие за независимость этого архипелага, сообщил в четверг ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, имеют ли отношение Азербайджан, Россия или Китай к беспорядкам, министр заявил, что «в отношении Азербайджана это не фантазии, а реальность», а также выразил сожаление, что «часть сторонников независимости Каледонии заключила сделку с Азербайджаном». Дарманен заверил, что, несмотря на «попытки вмешательства», власти контролируют ситуацию на островах.

В руководстве Франции верят в версию о том, что беспорядками управляют из России и Азербайджана, передает газета Politico. Так, сотрудник французской разведки в беседе с изданием сказал, что «мы обнаружили деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии на протяжении недель, даже нескольких месяцев, они продвигают версию о том, что Франция является колониалистским государством».

Как развивались массовые беспорядки в Новой Каледонии

Как уже рассказывал NEWS.ru, в понедельник мирная демонстрация сторонников независимости, проходившая в столице архипелага Нумеа, переросла в погромы. Были сожжены и разграблены десятки магазинов, аптек и АЗС. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли, сотни пострадали.

С тех пор как мирные протесты, так и стычки с полицией, погромы и поджоги на островах продолжились. Власти сравнили происходящее с «восстанием», напоминающим аналогичные события 1980-х.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В среду президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объявить на островах чрезвычайное положение. В четверг премьер-министр Габриэль Атталь сообщил, что на архипелаг отправлены армейские части, которые возьмут под охрану аэропорты и океанские гавани.

Дарманен сообщил, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух человек во время погромов. «К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков (коренные жители Новой Каледонии. — NEWS.ru)», — сказал министр.

Где находится Новая Каледония, что о ней известно

Новая Каледония — архипелаг, включающий в себя один большой и группу мелких островов. Это «особое административно-территориального образование» Пятой республики расположено в южной части Тихого океана, восточнее Австралии. Население — 245 тысяч человек, из которых в столице Нумеа проживает почти 100 тысяч. Как сообщается, в парламенте Новой Каледонии число депутатов, требующих отделения от Франции, достигло уже почти половины.

Чем недовольны коренные жители Новой Каледонии

Коренных островитян не устраивает статус автономии, объясняет руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. «Автохтонное население острова — канаки — составляет чуть менее 40% от числа жителей, они постоянно задумываются о независимости. Движение за независимость существует еще со второй половины XX века, беспорядки, подобные нынешним, происходили еще в 80-90-е годы», — рассказывает NEWS.ru Котков.

Остальные обитатели острова — этнические французы, которые, как и власти, в большинстве своем хотят сохранить колонию в составе Пятой республики. «Новая Каледония богата природными ресурсами. Там находится крупнейшее для Франции месторождение никеля, а также других металлов. К тому же у острова стратегическое положение: между Соломоновыми островами и Новой Зеландией, в восточной части Кораллового моря. Все это для Парижа очень важно», — поясняет Котков.

«Вероятно, автохтоны уверены: если они отделятся от Франции, то смогут прожить, продолжая добывать полезные ископаемые, без управления извне. И оставлять все доходы себе», — добавляет эксперт.

Фото: Christoph Sator/dpa/Global Look Press Новая Каледония

Как возникла заморская провинция Новая Каледония

Архипелаг в 1774 году открыл знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук, после чего там начали появляться поселения европейских колонизаторов. В 1853 году Новая Каледония стала французской колонией. Со временем на острове возникла военно-морская база, а также каторга — как уголовников, так и политических преступников. При этом число автохтонов — канаков — сокращалось из-за болезней, алкоголизма, а также притеснений со стороны колониальных властей.

В 1980-90-х годах в Новой Каледонии начались массовые столкновения сторонников и противников независимости, которые фактически вылились в гражданскую войну. В итоге было подписано мирное соглашение — сторонникам независимости удалось добиться от Парижа значительного расширения прав автономии.

Так, подписанное в 1998 году Нумейское соглашение гарантировало проведение трех референдумов о независимости. Причем, согласно документу, правом голоса на этих референдумах обладали только те граждане, которых внесли в списки избирателей на момент заключения соглашения — в 1998 году — и их дети. Таким образом, этнические французы, которые поселились на архипелаге позже, правом голоса не обладали.

В октябре прошлого года тема конфликта в Новой Каледонии оказалась в центре внимания в Движения неприсоединения. На министерском заседании Координационного бюро этого движения, проходившего в Баку, состоялась конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость». В ней приняли участие представители Новой Каледонии, а также Алжира, Мали, Марокко и других бывших и нынешних французских колоний.

Выступая на заседании, заместитель генерального секретаря «Каледонского союза» Давид Ванабо заявил, что Новая Каледония хочет иметь собственный политический курс, а не оставаться в «кандалах» Франции. «Мы не хотим интегрироваться во французское общество либо ассимилироваться, потому что эта страна все еще продолжает вести колониальную политику», — говорил Ванабо.

В ноябре в Нумеа прошел 10-тысячный митинг, приуроченный к приезду главы МВД Дарманена. Манифестацию организовал Канакский социалистический фронт национального освобождения, объединяющий сторонников выхода из состава Пятой республики. Люди скандировали лозунги, осуждающие политику Франции, в первые ряды они вынесли флаги Новой Каледонии, ООН и Азербайджана.

Фото: Manon Cruz/REUTERS Французские солдаты, полицейские и жандармы садятся в самолет французских ВВС на военной авиабазе Истр

Что послужило поводом для протестов в Новой Каледонии

Причиной протестов стало решение Парижа отказаться от обещаний, данных в 1998 году. В начале апреля Сенат — верхняя палата парламента — одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать в региональных выборах тем, кто проживает в Каледонии более 10 лет. Законопроект отменяет прежний запрет голосовать для 25 тыс. человек из числа так называемого «замороженного электората». Движения канаков встретили инициативу в штыки, заявив о «размывании» прав коренного народа. Их возмущение вызвал тот факт, что включение в списки избирателей «замороженного электората» не только лишит канаков перспектив победить на референдуме, но и оставит их в постоянном меньшинстве в местных органах власти.

Во вторник 14 мая законопроект одобрило и Национальное собрание (нижняя палата). Окончательно документ должны утвердить на совместном заседании двух палат в Версале, намеченном на июнь. То есть протесты на островах вспыхнули накануне голосования в нижней палате парламента Пятой республики.

Зачем президенту Макрону нужна Новая Каледония

Новая Каледония находится далеко от границ РФ, но в российском парламенте внимательно следят за обстановкой на этих островах. Вся «забота» руководства Франции о канаках кроется в необходимости добывать на островах никель, уверен член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джамаладин Гасанов.

«Для Франции Новая Каледония — важная колония, которую не хочется терять. В то же время, каждый четвертый на острове живет за чертой бедности. Надо отметить, что Франция себя считает тихоокеанской державой, где расположены ее военные базы. А сегодня Индо-Тихоокеанский регион становится центром мирового экономического развития. Поэтому для Франции важно удержать Новую Каледонию. Потеря ее будет окончательным ударом для Макрона как политика, и в целом для всей Франции как колониальной державы», — сказал NEWS.ru Гасанов.

Депутат отметил, что Макрон и его команда не считаются с интересами местного населения и принимают законопроекты, которые ущемляют их и «без того ограниченные права».

Неудивительно, что принимаются такие абсурдные и опасные решения, как введение войск, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такое решение ведет к эскалации напряженности не только в районе Новой Каледонии, но и во всем мире.

«Это создает момент ухудшения общей ситуации и роста недоверия к некогда солидным странам — таким, каким является Франция. Будем следить за развитием событий. Но желательно, чтобы ввод войск в Новую Каледонию получил соответствующую оценку международного сообщества. Я убежден, что это последует, в том числе от ООН», — предсказывает Карасин.

Что ответили в Баку на обвинения Парижа

В Баку уже ответили на выпады, прозвучавшие из уст членов правительства Франции. В МИД Азербайджана опровергли заявление Дарманена о причастности к беспорядкам, осудили подобные оскорбительные заявления, попросив прекратить клеветническую кампанию.

Спикер азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде напомнил Парижу о его истории преступлений против коренных народов, а также убийств миллионов людей в рамках колониальной политики. Он посоветовал Дарманену «сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов».

Эти острова находятся в списке территорий, которые должны быть деколонизированы, но Франция с учетом выигрышного положения острова не хочет провозглашать там независимость, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, Париж делает всё, чтобы этнический состав этих территорий изменился не в пользу коренного населения. Он отметил, что при этом нет никаких фактов о том, что Баку каким-либо образом поддерживает протестующих.

«Французский сенат призывал признать независимость так называемого Арцаха, которого в принципе не существует, но не может предоставить независимость колониальной территории, которая находится в списках деколонизации, принятых Генассамблеей ООН. Азербайджан оказывает моральную политическую поддержку в рамках Движения неприсоединения. Это объединение имеет очень сильное антиколониальную направленность», — напомнил депутат.

«За время председательства Азербайджана жители Новой Каледонии обращались за помощью к Баку, который пытался поддержать население. Никаких фактов о том, что Азербайджан финансирует протестующих или поставляет им оружие, не существует. В отличие от французского правительства, деятели которого посещали Карабах без ведома Баку. Пусть французы не сваливают все с больной головы на здоровую», — подытожил Мусабеков.

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