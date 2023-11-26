«Францию — на помойку»: влиянию Парижа в бывших колониях приходит конец

Фото: Mathurin Derel/AP/TASS

Акция сторонников независимости во время проведения референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

На французской заморской территории Новая Каледония состоялся митинг против неоколониализма. В акции, приуроченной к приезду шефа МВД Франции Жеральда Дерманена, участвовало 10 тысяч человек. Люди требовали независимости от метрополии и подняли флаг Азербайджана, последовательно разоблачающего политику неоколониализма, которую проводит ряд стран, в особенности Франция. Ранее в нескольких странах Африки прошли митинги, где были замечены флаги России. Почему всё больше бывших французских колоний выражают активное недовольство Парижем и стремятся уйти от его влияния, приобретая новых партнеров, сколько территорий Франция потеряла за последнее время — в материале NEWS.ru.

Почему каледонцы хотят разорвать отношения с Пятой республикой

В пятницу, 24 ноября, над манифестацией в столице Новой Каледонии городе Нумеа был поднят флаг Азербайджана. Участники вынесли флаг в первые ряды, после чего прикрепили его к трибуне. Рядом были установлены флаги ООН и самой Новой Каледонии. Организовал митинг Канакский социалистический фронт национального освобождения, объединяющий сторонников выхода из состава Франции. Люди скандировали лозунги, осуждающие неоколониальную политику Пятой республики.

Фото: report.az

Митинг был приурочен к приезду из Парижа министра внутренних дел и заморских территорий Пятой республики Жеральда Дарманена. Как выразилось издание La1ere.francetvinfo.fr, министр провел встречи с представителями Каледонского союза и ряда других «националистических партий», входящих в Канакский социалистический фронт. На переговорах обсуждалась тема «построения институционального будущего». Заокеанскому гостю пришлось проводить встречи на фоне массовой демонстрации сторонников независимости. «Мы никогда не откажемся от мечты наших отцов», — скандировали участники протеста.

Напомним: канаки — коренной народ Новой Каледонии, составляющий почти половину населения этого «особого административно-территориального образования» Франции. Этот архипелаг расположен в южной части Тихого океана, восточнее Австралии. Население — 245 тысяч человек, из которых в Нумеа проживает почти 100 тысяч. Как сообщается, в парламенте Новой Каледонии число депутатов, требующих отделения от Франции, достигло уже почти половины.

Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Протесты каледонцев

Что заставляет бывшие колонии Франции поднимать флаги России и Азербайджана

Флаг Азербайджана на уличной акции в далекой Новой Каледонии появился неслучайно, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Азербайджан не раз высказывался в поддержку народов, которые борются с неоколониализмом. Прежде всего он заявлял о негативном проявлении современного французского неоколониализма. Его позиция известна в мире, она заметна даже в странах Африки, Океании, островных государствах Тихого, Индийского и Атлантического океанов», — убежден политолог.

Он отметил, что в настоящий момент Движение неприсоединения превратилось в одну из мировых площадок, выступающих против неоколониализма. «С ее помощью обрели свой голос многие страны и народы, которые испытали на себе все последствия колониальной политики Запада, пережили иностранную оккупацию», — сказал эксперт.

Как напомнил Солонников, в последние годы о желании избавиться от влияния Парижа заявили сразу несколько других бывших французских колоний. Подобные призывы звучали во время протестов в Мали, Буркина-Фасо, Нигере. «Там и власти, и участники уличных акций требовали вывода французских войск — и там над площадями наряду с местными флагами развевался и российский триколор, поскольку местные жители видели в лице Москвы поддержку», — подчеркнул Солонников.

Теперь же, полагает эксперт, судя по всему, надежды на освобождение от диктата Франции в заморских колониях связывают еще и с Баку.

Пятая республика теряет авторитет на Черном континенте

Франция обирала колонии в Африке и продолжает их обирать — теперь уже с помощью экономического нажима, пояснил ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов. «Формально территории в Африке получили свободу еще в 1960-х годах. Но Франция как выкачивала, так и выкачивает оттуда все ресурсы, полезные ископаемые. Понятно, что африканским народам это понравиться не может. Но теперь появилась возможность выбирать, кому продавать эти ресурсы, — на их рынке появились Китай и Россия», — пояснил NEWS.ru африканист.

По словам Филиппова, в последние годы власти таких стран, как Нигер, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Мали, стремятся сблизиться с Москвой. «По этой причине в этих странах и на массовых митингах рядовые жители поднимают флаги России. В западной прессе мне даже попалось такое выражение по этому поводу: „Альянс китайских денег и русских штыков несокрушим“».

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Москва пользуется уважением в Африке с советских времен

Уход африканских стран из-под влияния Пятой республики постепенно нарастает уже несколько десятилетий, подчеркивает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ африканист Наталья Пискунова.

«Осознание того факта, что они 300 лет были в рабстве, способствует разочарованию в Париже у лидеров многих африканских государств. К тому же сейчас там усиливаются альтернативные игроки: Китай, Индия, Россия, Турция, Эмираты. Вот почему мы видим желание африканских лидеров отдалиться от Парижа, отношения с которым потеряли характер монополии. В то же время и у самой Франции сейчас больше интереса к делам внутри самой Европы», — сказала NEWS.ru африканист.

Что касается России, то она была и остается традиционным игроком для африканских стран, воспринимается как продолжатель дела Советского Союза.

«Для африканских стран Россия всегда была стабильным партнером в политике, экономике, культурной сфере. Может, не таким, какими большое количество времени были для Африки Великобритания, Испания, Франция и другие страны, но надежным», — добавила африканист.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Париж теряет Нигер

До недавней смены власти минувшим летом Нигер считался одним из последних бастионов французского влияния. Во многом это связано со стратегическими запасами урана в этой стране — ключевого элемента французской атомной энергетики. До 40% потребляемого Францией урана приходилось на поставки из Нигера. Именно в Нигере дислоцировались французские войска — после недавнего ухода из Мали.

Но Париж поработил в этой стране всю политическую элиту, которая и так пронизана французской культурой, рассказывал NEWS.ru бывший посол СССР в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. Франция проводила политику, которая некоторыми странами, в частности Россией, расценивалась как форма неоколониализма. Париж контролировал бывшую колонию с помощью мягкой силы: африканского франка, французского языка и экспедиционных войск. Это позволяло удешевить эксплуатацию урановых месторождений.

Но теперь пришедшие к власти военные сменили внешнеполитический курс страны, начав сближение с Россией, и президент Эммануэль Макрон был вынужден приказать своим войскам покинуть Нигер — это случится к Рождеству. Отозван из страны и французский посол.

Как Францию выгнали из Буркина-Фасо

В январе текущего года новые власти еще одной бывшей колонии — Буркина-Фасо, которая считается одной из беднейших стран в мире — разорвали военное сотрудничество с Францией, дававшее право нахождения на этой территории французским вооруженным силам.

«Причина данного решения — желание властей страны быть во главе освобождения нашей территории [от террористов]», — объяснял тогда министр связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо, официальный представитель правительства Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого.

В 2022 году в Буркина-Фасо произошли сразу два госпереворота. Причиной смены власти стала неспособность прежнего режима защитить население от африканских джихадистов, контролирующих треть территории страны. Митингующие скандировали антифранцузские лозунги: «Франция питается кровью африканцев», «Россия — или никто! Францию — на помойку».

Агентство Reuters назвало решение военного правительства Буркина-Фасо о выводе французских войск поражением Парижа.

«Это решение — признак дальнейшего ухудшения отношений между Францией и ее бывшей колонией. Причиной напряженности считается тот факт, что французское военное присутствие в Буркина-Фасо не улучшило ситуацию с безопасностью в стране», — сообщало Reuters.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Французские «кандалы» надоели жителям заморских территорий

Как писал NEWS.ru, в июле в Баку прошла министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. Представители Движения создали тогда Бакинскую инициативную группу против французского колониализма. В инициативе участвовали представители не только Новой Каледонии, но и Мартиники, Гайаны, Французской Полинезии и Меланезийской передовой группы.

В конце октября под эгидой Движения неприсоединения в Баку прошла новая конференция — «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость». В форуме приняли участие представители Новой Каледонии, а также многих бывших и нынешних французских колоний — Алжира, Мали, Марокко, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии. В послании к участникам конференции Ильхам Алиев поддержал тогда призывы международных организаций оценить ущерб, нанесенный колониям, где Пятая республика проводила ядерные испытания, — это Алжир и Французская Полинезия, — с тем, чтобы Париж выплатил им соответствующие компенсации.

В бакинском форуме принял участие и заместитель генерального секретаря Каледонского союза Давид Ванабо — той самой партии, с которой пришлось в пятницу в Нумеа вести переговоры министру Дерманену. Ванабо тогда заявил, что Новая Каледония хочет сама выбирать свой политический курс, а не оставаться в «кандалах».

В начале этой недели в Баку прошел новый форум Движения, посвященный защите интересов женщин в современном мире.

«История доказала, что наши народы всегда подвергались дискриминации со стороны Франции. Они называли нас братьями, а затем жестоко убивали, — заявила на форуме первый вице-президент Международного репарационного движения Гваделупы Викторина Синне. — Французы эксплуатировали многие народы. Мы страдали не только от рабства, но и от депортации. Потеряли свою независимость, национальную принадлежность, веру. У нас украли все».

Синне выразила надежду на то, что Париж ответит за все преступления, совершенные против других народов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Баку. Участницы конференции Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин»

Сколько колоний потеряла Франция за последние десятилетия

В 1958 году после учреждения Пятой республики Париж основал так называемое Французское сообщество, в которое вошли заморские департаменты, заморские территории и колонии в Африке. Департаменты и территории различаются степенью автономии. Первые были образованы в Алжире, Французской Гвиане, Гваделупе, Мартинике, Майотте, Реюньоне. На сегодня они уцелели везде, кроме Алжира. Заморские территории тоже существуют и поныне: это Новая Каледония, Коморские острова, Французская Полинезия и другие.

Хуже дела обстояли у Парижа с колониями. До 1960 года их было 12: Мавритания, Сенегал, Берег Слоновой Кости, Бенин, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Габон, Чад, ЦАР, Конго и Малагасийская Республика. В 1960 году все колонии получили независимость, но Париж удержал их в зоне своего влияния. Такая политика получила название неоколониализма.

Дело в том, что бывшие колонии до сих пор должны гасить «колониальный долг» — оплачивать созданную за колониальный период инфраструктуру. Более 80% валютных резервов этих стран размещены на «операционных счетах», контролируемых французским казначейством. По оценкам специалистов, сейчас Париж держит около $500 млрд — это деньги африканских стран. Власти самих стран могут тратить лишь 15% из своих денег в год.

Зато быстро сокращается число стран, где еще остались французские интервенты. В последние несколько лет по требованию местных властей войска оставили две африканские страны: Буркина-Фасо и Мали. Из Нигера войска начали уходить в прошлом месяце. В итоге последней страной, где Пятая республика сохранит контингент, останется Чад.

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