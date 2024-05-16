Франция введет войска в Новую Каледонию на фоне массовых волнений Франция введет в Новую Каледонию войска для охраны портов и аэропорта

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На открытии межминистерской кризисной встречи премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе солдат «для обеспечения безопасности» портов и аэропорта Новой Каледонии, которая является заморской территорией Франции, сообщает телеканал BFMTV. Париж также будет блокировать работу соцсети TikTok.

В Новой Каледонии уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, и президент Франции Эммануэль Макрон ввел на острове чрезвычайно положение. Известно, что уже погибли три человека, в том числе, один полицейский.

Верховный комиссар Луи Ле Франк публично повторил свой призыв к спокойствию и прекращению волнений. По его оценкам, с начала недели бунтовщики потенциально нанесли ущерб на «несколько сотен миллионов евро».

В столице острова Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Документ предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку заявил, что большинство кровавых преступлений колониальной истории человечества было совершено Францией. По его словам, Париж совершил в колониях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, расхищал богатства, держал в рабстве народы. Французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.