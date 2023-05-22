Окна генконсульства Турции в Нью-Йорке разбили ломом

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В Нью-Йорке нападению подверглось генконсульство Турции — так называемый Турецкий дом. Как передает издание TGRT, мужчина с железным ломом в руке разбил несколько окон на нижнем этаже здания.

Администрация обратилась в полицию Нью-Йорка с заявлением о нападении на дипломатическое представительство. В этом здании граждане Турции, проживающие в Нью-Йорке, отдают голоса на выборах президента республики.

По данным издания SonDakika, полиция Нью-Йорка уже начала расследование в связи с инцидентом.

Представитель Республиканской народной партии в Вашингтоне Юртер Озджан в Twitter подтвердил факт нападения на здание и выразил свои соболезнования представителям консульства. Он отметил, что догадывается, кем был вандал, наносивший ущерб зданию.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов. Кандидат Кемаль Кылычдароглу имеет репутацию прозападного политика, в избрании которого президентом заинтересован прежде всего Вашингтон, уверен турецкий политолог Икбаль Дюрре.