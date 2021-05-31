Ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня

https://static.news.ru/photo/80cc1ca4-c256-11eb-afb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — цитирует агентство сообщение штаба.

При этом со 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.

Ранее стало известно, что с 10 июня возобновлению два раза в неделю подлежат рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. Один раз в неделю пассажиры будут летать по маршрутам Москва — Бейрут и Москва — Люксембург. Чартер по маршруту Москва — Тирана также станет летать один раз в неделю.