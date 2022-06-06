Офицер СБУ в Мариуполе вел дневник киберслежки на русском языке В Мариуполе обнаружен дневник киберслежки СБУ на русском языке с кодами доступа

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В Мариуполе в кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины обнаружен ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодами IMEI и номерами телефонов, сообщает корреспондент РИА Новости. Записи в найденных документах были сделаны на русском языке. Часть ежедневника была уничтожена во время бегства сотрудника СБУ, но на оставшихся страницах сохранились множество кодов, которые соответствуют отдельным моделям телефонов.

Данная информация могла быть использована СБУ для бесконтактной круглосуточной слежки за населением различных областей Украины, а также для получения доступа к личным данным и переписке абонентов, — говорится в сообщении.

В публикации сказано, что слежку за жителями Мариуполя вёл офицер СБУ в звании капитана.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов ранее заявил, что в Херсонской области могут начать арестовывать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей, выносящих противозаконные решения. Он добавил, что арестованное имущество планируется передать социально незащищённым слоям населения. В их числе Стремоусов назвал многодетные семьи и малообеспеченных людей. По его мнению, это будут «правильные санкции».