«Один народ»: Зеленскому припомнили слова из донецкого прошлого

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. Об этом сообщает «Страна».

Издание отмечает , что в апреле 2014 года Зеленский вместе со студией «Квартал 95» был в Донецке на гастролях. Там в интервью местной «Муниципальной газете» он поделился взглядами на родство русских и украинцев.

Мы в принципе не можем быть против русских, потому что мы один народ, — заявил Зеленский тогда.

Президент РФ Владимир Путин повторил этот тезис на прямой линии, но Зеленский с ним уже не согласился.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о едином народе русских и украинцев. По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами».