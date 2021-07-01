«Один народ»: Зеленскому припомнили слова из донецкого прошлого

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. Об этом сообщает «Страна».
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Мы в принципе не можем быть против русских, потому что мы один народ, — заявил Зеленский тогда.
Президент РФ Владимир Путин повторил этот тезис на прямой линии, но Зеленский с ним уже не согласился.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о едином народе русских и украинцев. По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами».