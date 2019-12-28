https://static.news.ru/photo/c2c9f21c-2a30-11ea-adcb-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительственные силы Афганистана нанесли авиаудары в провинции Кундуз. В результате был убит один из ключевых командиров движения «Талибан» (запрещено в России) мулла Рахмудин. Вместе с ним умерли ещё 13 террористов.

В ходе этих авиаударов также было уничтожено несколько укрытий и бункеров талибов, сообщает пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

25 декабря в провинции Фарах боевики похитили 27 активистов Народного движения за мир, писал NEWS.ru. Активисты следовали из Герата на шести транспортных средствах, когда талибы остановили их и увезли в неизвестном направлении. Движение было сформировано после того, как в провинции Гильменд у спортивного стадиона взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 17 мирных граждан, более 50 пострадали.