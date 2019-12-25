https://static.news.ru/photo/181a9a34-270f-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emran Waak/Xinhua/Global Look Press

В провинции Фарах в Афганистане боевики запрещённого на территории России радикального движения «Талибан» похитили 27 активистов Народного движения за мир.

Активисты следовали из Герата в Фарах на шести транспортных средствах, когда талибы остановили их и увезли в неизвестном направлении, уточняет Reuters.

Движение было сформировано после того, как в провинции Гильменд у спортивного стадиона взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 17 мирных граждан, более 50 пострадали.

24 декабря талибы напали на правительственный блокпост в афганской провинции Балх и убили по меньшей мере 15 военнослужащих, писал NEWS.ru.