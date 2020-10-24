Один человек стал жертвой взрыва в столице Афганистана

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Один человек погиб, 13 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана — Кабуле, заявил представитель Минздрава страны Акмал Самсор. ЧП произошло около образовательного центра на западе города.

Погибший работал в учреждении охранником, передаёт телеканал 1TV News. Кроме того, журналисты рассказали о двойном взрыве в провинции Газни. Жертавми стали 9 мирных граждан, травмы получили два силовика.

Сначала на придорожной мине в районе Котал-и-Равзай подорвался фургон, из-за чего погибли мирные граждане, среди них трое женщин. Чуть позже, когда к месту ЧП направлялись стражи порядка, взорвалась ещё одна мина.

Накануне муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва бомбы, подложенной в его автомобиль. Инцидент произошёл в пригороде сирийской столицы Кудсия. Как уточняется в заявлении Министерства по делам вакуфов, муфтий являлся видным богословом и борцом с религиозным экстремизмом.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас эль-Айн. Известно, что город Рас эль-Айн и близлежащие поселения на севере провинции Хасеке контролируются турецкой армией и лояльными сирийскими бандформированиями.