«Очень тяжело»: Зеленский про обстановку в Донбассе Зеленский: очень тяжело в Донецкой области, идут ожесточенные бои

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими сложностями в Донбассе, пишут «Известия». По его словам, в Донецкой области идут ожесточенные бои. Украинский лидер выразил уверенность в том, что властям удастся добиться наращивания военной поддержки со стороны Запада.

Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои, — признался Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев примет все необходимые меры для увеличения поставок западной военной техники и оружия Украине.

Ранее американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале ранее заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение.