В США предрекли Украине поражение в случае нового наступления ВС РФ CNN: ВСУ не хватит боеприпасов для нового наступления России

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский журналист Тим Листер рассказал телеканалу CNN, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».

Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась, — сказал Листер.

По его словам, он наблюдал за «прологом» нового большого наступления России.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале ранее заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение. Он добавил, что США значительно ухудшат ситуацию на Украине поставками дальнобойных снарядов.