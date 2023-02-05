Залужный проговорился о реальных потерях Украины за год спецоперации Полковник ВС США Макгрегор: главком ВСУ Залужный сообщил о потере 257 тысяч человек

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение.

Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <...> генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала боевых действий, — сказал Макгрегор.

Он добавил, что США значительно ухудшат ситуацию на Украине поставками дальнобойных снарядов.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие выбили бойцов Вооруженных сил Украины с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области. Уточняется, что всего на Купянском направлении потери в рядах украинских военнослужащих составили более 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.