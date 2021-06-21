Оценена эффективность кубинской вакцины Abdala

Эффективность кубинской вакцины от коронавируса Abdala составляет 92,28%. Об этом сообщил её разработчик Центр генной инженерии и биотехнологий.

Abdala достигла эффективности в 92,28% по схеме с тремя дозами и становится второй из вакцин-кандидатов, соответствующих требованиям ВОЗ, — говорится в заявлении​​​.

Сейчас кубинские учёные могут похвастаться пятью разными вакцинами от коронавируса: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, которые разработаны в институте Финли, а также Abdala и Mambisa — их разработал Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB.

При прохождении полного курса вакцинации все существующие в мире препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма «дельта». Об этом ранее заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Она подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают две дозы вакцины. В связи с этим она рекомендовала завершить курс вакцинации всем тем, кто сделал первую прививку.