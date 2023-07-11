Стало известно, где пройдет саммит НАТО в 2024 году Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США

Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в США, говорится в совместном заявлении лидеров стран-участниц Альянса. В 2025 году саммит Североатлантического альянса состоится в Нидерландах.

Мы с нетерпением ждем новой встречи на 75-летие Альянса в Вашингтоне в 2024 году, а затем встречи в Нидерландах в 2025 году, — говорится в документе, опубликованном на сайте Альянса.

Саммит НАТО в 2023 году проходит в Вильнюсе 11–12 июля. Лидеры стран Альянса выразили благодарность Литве за соответствующую возможность. Они также отметили щедрое гостеприимство, которое было оказано им властями страны.

В феврале текущего года президент США Джо Байден уже сообщал о месте проведения саммита НАТО в 2024 году. Глава государства заявил, что планирует принять союзников в Вашингтоне.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с заявлением, в котором назвал главные угрозы для Альянса. По его словам, ими являются Россия и терроризм. Для борьбы с ними он призвал НАТО принять региональные оборонные планы.