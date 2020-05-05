Обвинения РФ в краже разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»

Член Совета Федерации Олег Морозов назвал «коронабесием» заявления британских властей о том, что российские хакеры якобы пытались украсть данные разработок по новому типу вируса. По его словам, пандемия стала ещё одним событием, позволившим добавить новостей «в святое дело борьбы с „ужасной“ Россией».
Сенатор отметил, что хакерская тема не могла не использоваться на новом витке информационной войны,
Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус, — пояснил Морозов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и иранские хакеры пытались проникнуть в базы данных, связанных с разработками от коронавируса. Как пишет Daily Mail, киберспециалисты взламывают сети университетов и учёных, чтобы заполучить данные о вакцине. При этом автор публикации отмечает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.
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