Обвинения РФ в краже разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Главарь колумбийских наёмников, вторгшихся в Венесуэлу, задержан силами местной армии и полиции. Антонио Секеа и ещё восемь участников вторжения, планировавших теракт, сейчас арестованы.

О случившемся написал вTwitter председатель учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. В ходе военно-гражданской операции с участием полиции были задержаны восемь наемников, в числе которых глава террористической операции Антонио Секеа, который...