Обрушение дома в Южной Корее накрыло волной обломков автобус с людьми

Турция столкнулась с угрозой масштабной экологической катастрофы, последствия которой могут затронуть акватории республики.

В Мраморном море расползается слизь, которая уже мешает проходу кораблей и вылову рыбы, а если ничего с этим не делать, то стремительно расползающаяся субстанция грозит не только перекинуться в другие...