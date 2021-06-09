Обрушение дома в Южной Корее накрыло волной обломков автобус с людьми

По данным Национальной службы пожарной охраны Южной Кореи, автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, предназначенного на слом, и в этот момент оно обрушилось. Нелепая случайность унесла жизни по меньшей мере девяти человек. Спасатели разгребают завал, чтобы найти выживших. О причинах обрушения здания пока не сообщается, но вероятнее всего, здание подорвали планово, без соблюдения надлежащих мер безопасности.
Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу
EPA/ТАСС
Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу
EPA/ТАСС
Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.
EPA/ТАСС
Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.
EPA/ТАСС
Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.
EPA/ТАСС
Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.
NEWSIS/XinHua/Global Look Press
Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.
NEWSIS/XinHua/Global Look Press
Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.
NEWSIS/XinHua/Global Look Press
В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия
nocutnews.co.kr
В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия
nocutnews.co.kr
В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия
hani.co.kr