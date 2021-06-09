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Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.
Мир

Обрушение дома в Южной Корее накрыло волной обломков автобус с людьми

13:54, 10 июня 2021
Фото: EPA/ТАСС
NEWS.ru

По данным Национальной службы пожарной охраны Южной Кореи, автобус с 17 пассажирами остановился возле здания, предназначенного на слом, и в этот момент оно обрушилось. Нелепая случайность унесла жизни по меньшей мере девяти человек. Спасатели разгребают завал, чтобы найти выживших. О причинах обрушения здания пока не сообщается, но вероятнее всего, здание подорвали планово, без соблюдения надлежащих мер безопасности.

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу

EPA/ТАСС

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в южнокорейском городе Кванджу

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Трагедия случилась накануне на территории города Кванджу, что расположен на юго-западе Южной Кореи. Обрушение здания произошло в ходе работ по его сносу.

EPA/ТАСС

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Обломки обрушились на автобус, который стоял на остановке неподалёку от строительной площадки. В результате инцидента погибли и пострадали в основном пассажиры общественного транспорта.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

nocutnews.co.kr

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

nocutnews.co.kr

В настоящий момент спасатели продолжают искать тела жертв происшествия

hani.co.kr

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