Обращение к конгрессу: о чём откровенничал президент США

Президент США Джо Байден выступил со вторым обращением к нации и конгрессу. Если в минувшем году в фокусе его внимания был штурм Капитолия, то теперь основное место в повестке занял вооружённый конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил уверенность, что ситуация вокруг российской специальной операции не только укрепила трансатлантические отношения, но и сплотила протестующих людей по всему миру. Несмотря на объединительный пафос речи, у неё нашлись свои критики, которые высказали недоверие президенту.

В ходе выступления Байден заявил о «единстве лидеров наций» и гораздо «более сплочённой Европе» на фоне вооружённого кризиса на Украине. Фактором консолидации, по его словам, стало решение России провести специальную операцию.

И мы видим единство среди людей, которые собираются в городах большими толпами по всему миру, даже в России, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, — заявил Байден.

По его словам, последние события стали «настоящим испытанием», «битвой между автократией и демократией». Президент США призвал «и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа».

Diego Herrera/Keystone Press Agency.Global Look Press

Впрочем, несмотря на насыщенную внешнеполитическую повестку, обойти стороной такие внутренние проблемы, как, к примеру, повышение цен, главе Белого дома всё равно бы не удалось. Это главная линия наступления, которую заняла Республиканская партия, ожидающая промежуточных выборов в конгресс. Байден пообещал побороть кризисную симптоматику за счёт увеличения внутреннего производства и восстановления национальной инфраструктуры.

Экономисты называют это «повышением производственных мощностей нашей экономики». Я называю это построением лучшей Америки, — отметил он.

Среди других вопросов, которые, вероятно, станут частью программы Демократической партии на грядущих выборах, американский лидер также сосредоточился на «Американском плане спасения» — проекте, нацеленном на борьбу с коронавирусом, стоимостью $1,9 трлн.

Рейтинги войны

Пока ещё слишком рано говорить о том, как характер реакции Белого дома на украинский кризис будет воспринят американской общественностью. Однако свежий\ опрос Reuters и Ipsos, проведённый в период с 28 февраля по 1 марта, продемонстрировал : двое из пяти американцев одобряют то, что их лидер делает в отношении России (40%) и в отношении Украины (43%). По данным исследователей, это свидетельствует об увеличении на восемь и девять пунктов соответственно, если сравнивать с данными прошлой недели (32% для России, 34% для Украины). В то же время треть американцев (34%) по-прежнему считает, что проблемы Украины США не касаются. Это на 14 процентных пунктов меньше, чем на прошлой неделе (48%).

Кроме того, исследование Reuters и Ipsos показало, что американцы немного меньше одобряют сценарий, при котором администрация Байдена будет продолжать свои дипломатические усилия на «российском» направлении (63% против 72% на прошлой неделе). Больше опрошенных стали считать, что Вашингтон должен ввести дополнительные экономические санкции против Кремля (77% против 69% на прошлой неделе). Вместе с тем более чем две трети американцев (68%) теперь полагают, что российское руководство несёт ответственность за последние события. Это на 18 процентных пунктов больше, чем на прошлой неделе (50%). Винить Байдена за случившееся стало гораздо меньше американцев: 10% против 16% на прошлой неделе.

Недоверие к выступлению

До промежуточных выборов в конгресс остаётся всего восемь месяцев, в связи с чем действия и заявления главы Белого дома направлены главным образом на то, чтобы зацементировать ведущие позиции Демократической партии на Капитолийском холме.

Кандидат в палату представителей от Республиканской партии Роберт Лансия заметил , что обращение президента США к конгрессу и нации «было более чем разочаровывающим».

Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Господин Байден представил так называемую объединяющую повестку после того, как в течение первого года своего пребывания в должности протолкнул ряд вопросов через конгресс, не заботясь об идеях или вкладе республиканцев, — заявил политик.

Он поставил Белому дому в укор равнодушие к таким вопросам, как неконтролируемые расходы, потеря энергетической независимости, несостоятельность системы образования и высокая инфляция.

Больше всего меня расстроило то, что он не упомянул о 13 храбрых военнослужащих, которые напрасно погибли из-за его катастрофического ухода из Афганистана, — обратил внимание Лансия.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Канзаса Филипп Клайн, комментируя обращение, выразил уверенность , что Байден хочет обвести вокруг пальца свою аудиторию.

Он заявляет о единстве, но продвигает трайбализм. Требует обезопасить Америку, формируя при этом энергетическую зависимость. Заявляет о безопасных границах, открывая их, — заметил Клайн.

Кроме того, Байден добивается увеличения инвестиций в Америку, но налоговое бремя в стране так велико, что не позволяет инвестировать даже в собственную семью, подытожил экс-генпрокурор.