«Оборзение»: Лавров о высылке российских дипломатов Лавров назвал высылку российских дипломатов Западом «хамством, остервенелостью и оборзением»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылка российских дипломатов странами Запада — это хамство, проявление «остервенелости» и «оборзения», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости. По его словам, команду на это дали из Вашингтона. Министр также добавил, что теперь диалог с западными партнёрами невозможен, поскольку не осталось каналов связи.

Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как ещё можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнёров опять же от ощущения вседозволенности, — заявил Лавров.

По его словам, посольства после того, как сократили их состав, сохраняют сотрудников, но на практике Москве уже не о чем разговаривать с западными странами.

О высылке около 200 сотрудников посольств РФ объявили Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ.

Ранее Лавров заявил, что даже в самые конфликтные годы холодной войны Россия не помнит такой «синхронной» высылки дипломатов. Он также назвал «грабёж» одним из главных методов ведения политики у западных партнёров. Отдельно он отметил, что Запад намерен противодействовать России до «последнего украинца».