«Нюхач» Байден и картошка Лукашенко: самые популярные политические мемы

Культура мемов проникла в жизнь людей и стала неотъемлемой частью социальных сетей и СМИ. Теперь медиамемы являются одним из аспектов политической жизни. Государственные деятели всё чаще используют эти шутливые изображения как способ коммуникации, ведь с их помощью можно выразить своё несогласие с действиями иностранного правительства или потроллить оппонентов. Когда мемы помогали политикам добиться успеха, а другим, напротив, подпортили имидж — в материале NEWS.ru.

«Первая мемная война»

Всё началось с «первой мемной войны» между США и Ираном. В 2018 году бывший глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter пост в стиле популярного сериала «Игра престолов» с надписью «Санкции близко». Иран не стал медлить с ответом. Один из руководителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, убитый в начале января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада, опубликовал в Instagram фотографию в аналогичном стиле с подписью: «Я выстою против тебя». Подобной фразы в сериале нет, но её посыл понятен: если Трамп — это «белый ходок», то Сулеймани — это Джон Сноу, который остановит натиск агрессора.

Сам Трамп является, пожалуй, самым популярным политиком, попадавшим в мемы. Во многом он сам «виноват» в этом. В Интернете Трамп за свои высказывания быстро заработал репутацию главного тролля ещё во время предвыборной кампании 2016 года, в которой было трудно разобрать, что из его предложений реально, а что нет. Его инициативы, среди которых строительство стены на границе США и Мексики, быстро превращались в мемы и распространялись в Сети. Такое шутливое отношение сыграло Трампу только в плюс, так как он приобрёл новых сторонников. Молодая аудитория быстро зауважала его за политический троллинг.

Лягушонок Пепе

Трампа поддержал и лягушонок Пепе, который стал ярким политическим мемом. Он имел простой шаблон, мог быть легко адаптирован и воспроизведён другими пользователями. Пепе был создан художником веб-комиксов Мэттом Фури в 2005 году и изначально не имел политической окраски, а должен был просто символизировать радость. Лягушка завоевала сердца интернет-пользователей, и рисунок адаптировали под более широкий спектр эмоций, а позднее стали использовать и для политических мемов. Лягушонок Пепе часто изображался как сторонник Трампа в шляпе Make America Great Again рядом с семьей политика или в его предвыборном штабе.

Мемы как способ повлиять на общественное мнение

В 2016 году лояльные к Трампу платформы начали распространять слухи о его оппонентах. Ярким примером этого служит шутка про республиканца Теда Круза, который составлял конкуренцию Трампу во время предвыборной кампании. Интернет-платформы выложили прикол, который позднее стал слухом о том, что Круз из-за внешнего сходства является нераскрытым серийным убийцей Зодиаком, который с конца 1960-х до начала 1970-х годов совершил семь нападений и убил пятерых человек, однако, со слов самого преступника, жертв было 37.

Это высказывание переродилось в конспирологическую теорию и позднее появилось на Reddit, Facebook, Twitter и YouTube. В феврале 2016 года общественный опрос показал , что 38% респондентов считают правдивой теорию о том, что Круз является Зодиаком. Более того, один из 10 опрошенных верил в правдивость данной версии. Вот так обычная шутка повлияла на общественное мнение значительной части американцев.

«Нюхач» Байден, танцы Мэй и Борис «Гринч» Джонсон

Мемы не обошли стороной и других западных политиков, особенно досталось действующему президенту США Джо Байдену. Всему виной его странное поведение. Однажды было замечено, как Байден нюхает волосы людей и даже детей. На одной фотографии он обнимает молодую девушку для селфи, при этом снова нюхает волосы. Позднее в Сети появилось множество мемов на эту тему, которые получили название Sniffin' Joe (Нюхач Джо).

Трамп также не мог пройти мимо своего давнего оппонента, называя его Sleepy Joe (Спящий Джо). На днях американский лидер только подтвердил это обидное прозвище, уснув на встрече с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G — JT Lewis (@thejtlewis) August 28, 2021

Ситуацию с карикатурами про Байдена прокомментировал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он считает, что мемы зависят от степени одобрения политика. Например, первые полгода Байдена шли под положительным знаком со стороны американского общества, но ситуация изменилась с августа.

Сейчас всевозможные сатирические или даже злобные карикатуры усиливают этот момент. Если посмотреть последние мемы в отношении Байдена, они встраиваются в данную тенденцию. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Мемы не обошли стороной и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он прославился в соцсетях из-за внешнего вида на торжественной церемонии инаугурации Байдена. Сандерс появился на мероприятии в одежде, которая совсем не соответствовала формальному дресс-коду, а образ 79-летнего политика дополнили варежки. Внешний вид сенатора, сидящего на отдельном стуле в медицинской маске, рассмешил пользователей Сети. С помощью фотошопа они стали добавлять его изображение на скриншоты известных фильмов, сериалов и музыкальных клипов.

these Bernie Sanders memes are the highlight of my day pic.twitter.com/IlajUwMOIa — shum (@h2overwithlife) January 20, 2021

Забавная история произошла и с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая попала в мемы из-за своих танцев. В 2018 году она приехала в Кейптаун. Премьера встретили дети, которые пели и танцевали. Мэй начала пританцовывать, и её похожие на робота движения попали на камеру. Пользователи Сети назвали выступление политика «типичным танцем тётушки», и её пляски начали фигурировать в видеомиксах под разную музыку.

Правда, сама Мэй относится к этому с юмором. В этом же году на съезде консервативной партии Великобритании она вышла на сцену под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen» и изобразила свои фирменные движения робота.

Britain’s Prime Minister Theresa May dances to ABBA’s Dancing Queen’ as she begins her #CPC18 speech. Watch live: https://t.co/qk6dnjonGk pic.twitter.com/rgcyOIoitb — Reuters TV (@ReutersTV) October 3, 2018

Действующий премьер-министр Борис Джонсон тоже полюбился пользователям Сети, ведь он просто создан для мемов из-за своей комичной внешности и мимики. Так, например, в конце 2020 года его обвинили в «похищении» Рождества, а всё из-за введения в стране с 19 по 30 декабря четвёртого уровня ограничений в связи с обнаружением нового опасного штамма коронавируса. Британцы не скрывали своего разочарования и в соцсетях запустили хэштег #christmasiscancelled («Рождество отменено»). Джонсона начали сравнивать с Гринчем, который украл Рождество.

To all the virus deniers, conspiracy theorists, non mask wearers, protestors, anti vaxxers, rule breakers etc YOU are the reason that our plans have been ruined #christmasiscancelled pic.twitter.com/qrlYZhXofc — Lindzi Green (@lillindz09) December 19, 2020

Морковка и картошка от Лукашенко

Не только западные политики прославились в Сети. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является одним из самых обсуждаемых глав государств в Интернете. Он давно стал героем многочисленных мемов из-за неоднозначных высказываний, некоторые из которых пошли явно не на пользу политику.

Так, в 2016 году в Белоруссию приехал актёр Стивен Сигал. В ходе встречи политик пригласил американца на сбор урожая, накормил морковкой, арбузом и, конечно же, картошкой. И тут в Интернете появились множественные шутки о встрече Лукашенко и Сигала.

Через год Лукашенко проехался по пшеничному полю на квадроцикле и вновь стал героем фотожаб, а в прошлом году особенно популярными стали его слова про коронавирус. В разгар пандемии многие страны начали вводить локдауны, но белорусский лидер отказывался идти на такие шаги. Во время хоккейного матча Лукашенко обсудил коронавирус с одной журналисткой государственного телеканала. На вопрос о том, что может остановить от выхода на лёд, президент республики ответил: «Здесь нет никаких вирусов. Ты же не заметила, что они здесь летают?» — добавив, что «холодильник» является самым настоящим антивирусным лекарством. Это высказывание вызвало возмущение среди белорусов, которые не скрывали своего недоумения в Интернете. Также многим запомнилось его высказывание о том, что коронавирус «надо травить водкой».

В современном мире мем стал своего рода оружием реагирования на происходящие события, благодаря которым мнения людей могут быть услышаны миллионами. За счёт остроумных подписей и смешных картинок большинство мемов становятся вирусными, а в будущем их число только вырастет.