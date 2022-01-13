NYT: в обозримом будущем Украину не примут в НАТО

Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к НАТО. На это есть несколько причин, заявили обозреватели в статье, опубликованной The New York Times.

Авторы публикации назвали одной из причин неуверенность европейских членов НАТО в необходимости принимать Украину в Альянс. В ситуации, когда для расширения организации требуется консенсус её членов, шансы Киева выглядят малореальными.

Также авторы статьи обратили внимание на многочисленные заявления администрации Белого дома о включении Украины в НАТО. Они считают, что её глава Джо Байден всегда был осторожен в подобных высказываниях, а с конца 2000-х он стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения Альянса на восток.

Среди других причин называется отсутствие прогресса в борьбе Киева с коррупцией. По данным организации Transparency International, Украина по данному показателю находится на 117-м месте в мире из 180.

Кроме того, эксперты указали на значительные экономические рычаги, которые имеет Россия в отношении Европы. Речь в частности идёт о газовых поставках. Авторы публикации считают, что из-за них многие из европейских стран предпочтут не портить отношения с Москвой.

Учитывая всё это, Украина почти определённо не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение ото всех 30 членов, — заключили обозреватели.

Ранее стало известно, что принятие Украины в состав НАТО является частью концепции Запада по сдерживанию России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. Москва вынуждена тратить огромные ресурсы на ненужные меры противодействия, отметил дипломат. Он считает, что перед Россией стоят другие вызовы: климатические, террористические, но ей приходится заниматься совершенно ненужными делами.