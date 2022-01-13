Посол РФ в Лондоне объяснил, зачем Украина нужна НАТО

Посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что принятие Украины в состав НАТО является частью концепции Запада по сдерживанию России. Москва вынуждена тратить огромные ресурсы на ненужные меры противодействия, отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Знаете, это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны, это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно не нужные нам меры по противодействию, — подчеркнул Келин.

По его словам, на угрозы Россия всегда станет отвечать контругрозами, а на сдерживание — контрсдерживанием и так далее.

Нужно нам это всё сегодня? Отнюдь. Совсем другие вызовы стоят перед нами: климатические, террористические, а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы, — заключил посол.

Ранее стало известно, что переговоры стран Запада и России по вопросам безопасности являются сложными, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, по его словам, они необходимы для достижения «общей безопасности» в Европе. Необходимо чётко проговаривать, что если дойдёт до военной активности против Украины, то это будет дорого стоить, сказал Шольц.