NYT: США отдадут Украине разведданные в случае вторжения

В Пентагоне работают над планом по передаче Украине разведданных, которые могут помочь ей оперативно отреагировать на предполагаемое вторжение России. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США.

По информации источников, данные будут включать изображения передвижения войск РФ у границы с Украиной. Предоставленная вовремя информация такого толка позволит украинским военным предотвратить атаку.

В то же время в американской администрации понимают и опасность подобного шага, допуская, что украинская сторона может использовать информацию для нанесения превентивного удара.

Также Пентагон, Белый дом и Госдепартамент рассматривают возможность передачи Украине вертолётов и другой военной техники, предназначавшейся для американских военных в Афганистане.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым на границе с Украиной якобы до 100 тысяч российских военных. Bloomberg на этом основании сделал вывод о «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По сведениям МИД, на линии соприкосновения в Донбассе на данный момент сконцентрировано около четырёх тысяч военных инструкторов из США.

При этом во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин настойчиво подчеркнул, что РФ никому не угрожает, и обвинил США и страны НАТО в развёртывании вооружений вблизи границ с Россией.