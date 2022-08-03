NYT сообщил о «глубоком недоверии» между Белым домом и Зеленским Колумнист NYT Фридман: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Власти США относятся к руководству Украины, включая президента Владимира Зеленского, с большим беспокойством и недоверием, чем это принято демонстрировать на публике. Об этом в своей колонке для газеты The New York Times написал колумнист Томас Фридман. Материал опубликован в разделе «Мнения».

В тексте трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Фридман подверг критике визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В качестве одного из аргументов журналист привёл конфликт на Украине.

Украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается, — написал Фридман.

Он также отметил, что в Киеве творятся «забавные дела» и посетовал на отсутствие внятных объяснений в связи с недавними отставками генпрокурора страны и руководителя СБУ.

Посреди этого всего мы идём на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей. Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно, — резюмировал Фридман.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «находится в стрессе». Представитель администрации добавил, что американский лидер Джо Байден прекрасно это понимает и готов продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, президент США относится к главе Украины с уважением.