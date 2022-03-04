Нуланд: санкции против РФ отменят в случае прекращения операции на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование». Об этом сообщает ТАСС.

Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность Украины, — рассказала Нуланд.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не прозвучали обещания не начинать военную операцию на Украине. Он признался, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что делегации России и Украины договорились продолжить переговоры. По его словам, третий раунд может состоятся в ближайшее время. Он также отметил, что украинская сторона не получила тех результатов, на которые она рассчитывала. Российская сторона при этом сообщила, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.