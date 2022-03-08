Нуланд назвала «поражение» Путина целью США на Украине

США считают своей целью в событиях на Украине «стратегическое поражение» президента РФ Владимира Путина, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Такая цель является конечной, отметила она на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина, — подчеркнула представитель Госдепа.

Нуланд в сенате также объяснила, почему нельзя поставить Украине систему ПРО «Железный купол». По её словам, для этого требуется долго готовить и обучать военный персонал.

Ранее стало известно, что Вашингтон призывает Россию прислушаться к мнению других стран в вопросе разрешения украинского кризиса, заявила Виктории Нуланд. По её словам, в случае продолжения спецоперации Москва рискует остаться в изоляции «на маленьком островке с группкой недостран».