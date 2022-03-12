BFM: ЕС объявит о новом пакете антироссийских санкций в ближайшие часы

Страны Евросоюза подготовили новый пакет антироссийских санкций, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщил источник телеканала BFM в Елисейском дворце после телефонных переговоров президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Собеседник отметил, что российская сторона в ходе разговора не продемонстрировала желания остановить спецоперацию на Украине.

Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы, — заявил источник телеканала.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что Путин рассказал Макрону и Шольцу о гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права — внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, а также детских садов.

Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на украинские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что США объявили России экономическую войну. По его мнению, ограничения в отношении Москвы не связаны со специальной военной операцией на Украине. Соединённые Штаты нашли бы другие поводы воплотить в жизнь свои санкционные планы.

По словам замглавы МИД, на международных площадках есть определённый диалог, однако и там США отравляют атмосферу. Он добавил, что в условиях беспрецедентной санкционной войны о доверии не может быть и речи.