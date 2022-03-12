Путин рассказал Макрону и Шольцу о реальной ситуации в районах спецоперации

Президент России Владимир Путин 12 марта провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидер РФ рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права — внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов, — говорится в сообщении.

Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.

Президент России рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. Лидеры трёх стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных российских требований.

10 марта также состоялся телефонный разговор Шольца и Макрона с Путиным. Канцлер ФРГ и президент Франции призвали российского коллегу срочно достигнуть перемирия на Украине. По мнению лидеров европейских стран, кризис должен быть разрешён путём переговоров.

В ходе одного из предыдущих телефонных разговоров Путин рассказал Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Президент РФ и канцлер ФРГ обсудили «варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», а также условились продолжать контакты на различных уровнях.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.